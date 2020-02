EBAY cède StubHub et augmente de 3 milliards ses rachats d'actions

(AOF) - eBay a annoncé la cession de StubHub à viagogo pour 4,05 milliards de dollars. Le produit net s'élevant à 3,1 milliards de dollars, le numéro un mondial des enchères en ligne a augmenté de 3 milliards de dollars son programme de rachat d'action pour le porter à 4,5 milliards de dollars. Du fait cette transaction, eBay cible pour le premier trimestre des revenus entre 2,31 et 2,36 milliards de dollars et un bénéfice par action entre 72 et 75 cents. Sur 2020, le groupe vise des revenus entre 9,56 et 9,76 milliards de dollars et un bénéfice par action entre 3 et 3,10 dollars.

