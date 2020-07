EBAY cède ses petites annonces au norvégien Adevinta pour 9,2 milliards de dollars

(AOF) - Le géant des enchères en ligne, eBay, a trouvé un accord avec le norvégien Adevinta AS afin de lui céder son activité de petites annonces pour 9,2 milliards de dollars en numéraire et en actions. Dans le détail, le groupe américain recevra 2,5 milliards de dollars de cash et 540 millions de titres d'Adevinta. Il détiendra ainsi 44% du capital et environ 33% des droits de vote. L'effet d'échelle de ce partenariat devrait permettre de créer des synergies annuelles estimées entre 150 et 185 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2021.

