eBay : BPA trimestriel supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des échanges sur Internet eBay a publié mardi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 2% à 661 millions de dollars, mais un BPA en progression de 15% à 81 cents par action, supérieur de six cents au consensus. A 2,8 milliards de dollars, ses revenus se sont tassés de 2% en données publiées et sont restés stables hors effets de changes, pour un volume brut de marchandises de 23,3 milliards et un nombre d'acheteurs actifs de 183 millions dans le monde. Affichant sur 2019 un BPA ajusté en croissance de 22% à 2,83 dollars, eBay l'anticipe entre 2,95 et 3,05 dollars pour l'année qui commence. Il a en outre décidé une hausse de 14% de son dividende trimestriel, à 16 cents.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -0.30%