eBay: BPA ajusté supérieur aux attentes au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - eBay publie un chiffre d'affaires de 2,38 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, en recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. Le CA ressort néanmoins légèrement supérieur aux attentes de l'entreprise (entre 2,29 et 2,37 Mds$).



Le bénéfice net ajusté ressort à 552 M$, en recul de 7% par rapport au 3e trimestre 2021. En revanche, le BPA ajusté progresse de 11%, à 1$, quand eBay l'attendait entre 0,89$ et 0,95$.



Pour le 4e trimestre, eBay anticipe un chiffre d'affaires compris entre 2,42 et 2,5 Mds$ et un BPA ajusté de 1,03 à 1,09 $.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, eBay relève sa guidance, le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 9,71 et 9,79 Mds$ (contre entre 9,6 et 9,9 Mds$ précédemment) et un BPA ajuste entre 4,07 et 4,13$ (contre entre 3,95$ à 4,1$).