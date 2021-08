eBay : BPA ajusté stable au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des échanges sur Internet eBay a publié mercredi soir un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies en baisse de 4% à 675 millions de dollars, soit un BPA stable à 99 cents, malgré une marge opérationnelle ajustée en repli de 6,2 points à 32,8%.

A 2,67 milliards de dollars, ses revenus se sont accrus de 14% en données publiées et de 11% hors effets de changes, pour un volume brut de marchandises de 22,1 milliards, en baisse de 7% en publié et de 11% à taux de changes constants.

Pour le troisième trimestre, eBay indique anticiper un BPA ajusté compris entre 86 et 90 cents, ainsi que des revenus entre 2,42 et 2,47 milliards de dollars, en croissance organique hors effets de changes de 6 à 8%.