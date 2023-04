eBay: BPA ajusté en hausse de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - eBay publie un chiffre d'affaires de 2,5 Mds$ au titre du 1er trimestre 2023, en hausse de 3% à taux de change constants (tcc) par rapport à la même période un an plus tôt, avec un volume brut de marchandises atteignant 18,4 Mds$ en recul de 2% à tcc.



Le bénéfice net ajusté ressort à 600 M$, en recul de 4%, et le BPA ajusté s'établit à 1,11$ en hausse de 5%.



'C'est un bon début d'année, car nous avons dépassé les attentes concernant nos principaux engagements financiers et opérationnels tout en réalisant des progrès significatifs par rapport à nos objectifs à long terme', a commenté Jamie Iannone, directeur général d'eBay.



'Nos résultats du premier trimestre démontrent la force et la durabilité de notre marché mondial à grande échelle pendant les périodes d'incertitude économique', ajoute Steve Priest, directeur financier.



Pour le 2e trimestre, le géant de la Silicon Valley cible un chiffre d'affaires compris entre 2,47 et 2,54 Mds$ (soit de +1% à +4% à tcc), et un BPA ajusté compris entre 0,96 et 1,01 $.