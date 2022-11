eBay : bonne surprise au niveau des profits

(AOF) - eBay a publié des comptes plus solides que prévu. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré une perte nette de 569 millions de dollars, soit -13 cents par action contre un profit de 264 millions de dollars, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, dépassant de 7 cents les attentes. Les revenus ont baissé de leur côté de 5% à 2,4 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux attentes de 2,32 milliards de dollars.

Ils sont en repli de 2% à taux de change constants.

La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a reculé de 11% à 17,7 milliards de dollars. Son recul est de 5% à taux de change constants.

Sur le trimestre en cours, eBay prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,03 dollar et 1,09 dollars par action pour des revenus situés entre 2,42 et 2,50 milliards de dollars, soit au mieux en recul de 1% et au pire en repli de 4%. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement 2,5 milliards de dollars et 1,07 dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.