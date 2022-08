Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client eBay: bénéfice net ajusté en recul de 18% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - eBay publie un chiffre d'affaires de 2,4 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, en recul de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté ressort à 554 M$, en recul de 18% par rapport au 2e trimestre 2021. En revanche, le BPA ajusté reste stable, à 0,99$.



Au titre du 3e trimestre, eBay cible un chiffre d'affaires de 2,29 à 2,37 Mds$, avec un BPA ajusté compris entre 0,89$ et 0,95$.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires est attendu entre 9,6 et 9,9 Mds$, pour un BPA ajusté compris entre 3,95$ à 4,1$.





Valeurs associées EBAY NASDAQ -4.77%