eBay: acquisition de 3PM Shield dans la conformité produits information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - eBay a annoncé lundi l'acquisition de 3PM Shield, un fournisseur de solutions avancées de conformité des produits basées sur l'intelligence artificielle.



Le site d'enchères explique que ce rachat vise à améliorer ses opérations de surveillance en ajoutant de nouvelles technologies conçues pour prévenir la vente d'articles contrefaits, de produits dangereux et de marchandises illégales.



3PM Shield améliore également la capacité d'eBay à traiter le comportement suspect ou nuisible du vendeur.



'C'est une priorité absolue de veiller à ce qu'eBay demeure un environnement sûr et fiable pour notre communauté de vendeurs et d'acheteurs, en particulier pour prévenir les contrefaçons et les produits dangereux ou illégaux', a déclaré Zhi Zhou, le directeur de la gestion des risques chez eBay.



'3PM Shield a été un partenaire externe précieux et efficace pour aider eBay à relever ces défis, et nous sommes impatients de débloquer des capacités supplémentaires alors que nous apportons leurs technologies à l'interne', a-t-il ajouté.