eBay : acquisition dans l'authentification de baskets

(CercleFinance.com) - eBay annonce la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de l'activité d'authentification de baskets de Sneaker Con, authentificateur de premier plan présent aux États-Unis, au Royaume Uni, au Canada, en Australie et en Allemagne. Cette transaction prolonge la collaboration en cours entre les deux groupes. Le service, qu'eBay a lancé en octobre 2020, offre une vérification complète de certaines baskets achetées sur le marché par une équipe d'experts de Sneaker Con. Avec cette acquisition, eBay - qui exploite un marché diversifié de baskets avec plus de 1,9 million de paires disponibles à l'achat chaque jour - explique 'être en mesure de donner à sa communauté les moyens d'acheter et de vendre des chaussures en toute confiance'.

Valeurs associées EBAY NASDAQ -3.45%