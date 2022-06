eBay: achète KnownOrigin, plateforme de marché de NFT information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - eBay a annoncé aujourd'hui l'acquisition de KnownOrigin, présenté comme l'un des marchés de NFT les plus innovants. Fondée en 2018 à Manchester (Royaume-Uni), KnownOrigin a connu une croissance significative en révolutionnant la façon dont les gens créent, achètent et vendent des NFT.



KnownOrigin offre en effet aux artistes un lieu pour créer des objets uniques et authentiques, sous la forme de NFT. Les collectionneurs peuvent aussi y acheter et y vendre des NFT, via des transactions prenant en charge la blockchain.



Depuis sa création, 'KnownOrigin a constitué un groupe impressionnant, passionné et fidèle d'artistes et de collectionneurs, ce qui en fait un complément parfait à notre communauté de vendeurs et d'acheteurs ', a déclaré Jamie Iannone, directeur général d'eBay.



Pour rappel, eBay a commencé à autoriser l'achat et la vente de NFT en mai 2021.