eBay: accord pour l'acquisition de TCGplayer pour 295 M$ information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 15:41

(CercleFinance.com) - eBay annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de TCGplayer, une plate-forme technologique de premier plan qui constitue l'un des plus grands marchés en ligne pour les amateurs de jeux de cartes à collectionner.



Cette acquisition complète la stratégie de catégories ciblées d'eBay et renforce l'engagement de l'entreprise envers les passionnés de cartes à collectionner.



'eBay a toujours alimenté la passion de nos clients dans cet espace et facilité les connexions entre acheteurs et vendeurs, et avec TCGplayer, nous pouvons améliorer l'expérience client dans toutes les catégories, forger encore plus de relations et répondre aux passionnés du monde entier', a déclaré Dawn Block, vice-présidente des objets de collection chez eBay.



Il est prévu qu'eBay acquerra TCGplayer pour une valeur totale pouvant atteindre environ 295 millions de dollars. L'accord est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises, et devrait être conclu au premier trimestre 2023.