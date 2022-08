eBay: accord pour l'acquisition de myFitment information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 07:50

(CercleFinance.com) - eBay fait part d'un accord pour l'acquisition de myFitment, fournisseur d'outils et d'assistance pour 'aider les vendeurs en ligne de pièces et d'accessoires automobiles et de sports motorisés à prospérer', transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



'La technologie et la plate-forme de myFitment fournissent des solutions puissantes, faciles à utiliser et abordables qui aident les vendeurs à stimuler les ventes et à éviter des retours coûteux', explique le géant du commerce entre particuliers sur Internet.



Les outils de myFitment aident les vendeurs en optimisant les données d'ajustement pour leurs annonces, en veillant à ce que les clients commandent les bonnes pièces et accessoires pour leur véhicule, en réduisant les retours et en augmentant la satisfaction des acheteurs.