Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eaton : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 04/02/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Eaton publie au titre des trois derniers mois de 2019 un BPA ajusté de 1,46 dollar, stable en comparaison annuelle et dépassant de cinq cents le consensus, pour des revenus en baisse de 4% (en publié comme en organique) à 5,2 milliards de dollars. Affichant sur l'ensemble de l'année écoulée un BPA ajusté en progression de 7% à 5,76 dollars, le groupe en voie de recentrage sur les systèmes électriques indique l'anticiper entre 5,60 et 5,90 dollars pour son exercice 2020. Il rappelle avoir annoncé le mois dernier la cession de son activité hydraulique, dont il attend la finalisation vers la fin de cette année, la vente de l'activité éclairage devant être réalisée au cours de ce premier trimestre, après autorisations réglementaires.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.