Easyvista : l'OPAS démarre le 22 décembre

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les titres Easyvista, déposée par Natixis, pour le compte de la SAS Easyvista Holding, sera ouverte du 22 décembre 2020 au 13 janvier 2021 inclus. Oddo BHF SCA se portera acquéreur sur le marché, pour le compte d'Easyvista Holding, de la totalité des 513.206 actions non détenues par l'initiateur, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de 70 euros par action.

Valeurs associées EASYVISTA Euronext Paris -1.15%