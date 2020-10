Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : vente et cession-bail de neuf appareils Cercle Finance • 27/10/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mardi avoir vendu à deux entreprises de location d'avions neuf de ses appareils pour un montant de 305,7 millions de livres (398,6 millions de dollars), avec l'intention de continuer à les louer. La première transaction, conclue avec l'irlandais Wilmington Trust, porte sur la cession-bail de cinq Airbus 320, une opération devant lui rapporter 146,5 millions de livres (191,1 millions de dollars). L'opération est intéressante d'un point de vue financier, puisque la compagnie ne devra s'acquitter que de 123,7 millions de livres de loyers au cours des 10 prochaines années. La seconde opération, signée avec Sky High 112, porte - elle - sur quatre Airbus 320 dont la cession rapportera 159,1 millions de livres (207,5 millions de dollars) contre 108 millions de livres de décaissements prévus de loyers. Au total, toutes ces opérations devraient permettre au transporteur britannique d'économiser quelque 15 millions de livres sur une base annuelle. Dans son communiqué, easyJet précise qu'il continuera de rester propriétaire de 152 appareils, représentant environ 44% de sa flotte totale.

