easyJet : va reporter la livraison d'avions Airbus

(CercleFinance.com) - easyJet a décidé de reporter la livraison d'avions Airbus, la compagnie aérienne à bas prix ayant réduit ses capacités en raison de la crise Covid-19. La compagnie britannique a indiqué qu'Airbus avait accepté de reporter la livraison de 22 avions que la compagnie a commandés jusqu'à après 2027. 'En cette période d'incertitude, cette flexibilité est encore plus précieuse, car elle nous permettra de moduler rapidement la taille de notre flotte en réponse à la demande des clients', a déclaré le DG Johan Lundgren. 15 dates de livraison seront prévues entre 2022 et 2024 pour répondre aux besoins saisonniers, a déclaré easyJet dans un communiqué. Ces changements auront pour conséquence qu'easyJet ne prendra aucune livraison durant l'exercice 2021, mais elle recevra huit livraisons durant l'exercice 2022, sept livraisons durant l'exercice 2023 et 18 livraisons durant l'exercice 2024, a déclaré la compagnie aérienne à bas prix.

Valeurs associées EASYJET LSE +4.07%