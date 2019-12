Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyjet : va rejoindre le FTSE 100 fin décembre Cercle Finance • 05/12/2019 à 11:39









(CercleFinance.com) - easyJet va rejoindre l'indice FTSE 100 à compter du lundi 23 décembre, a annoncé le London Stock Exchange Group, dans le cadre de sa dernière révision de l'indice. Le cours de l'action easyJet a décollé depuis le début de l'année, progressant d'environ 23%, tandis que l'indice FTSE 100 a progressé d'environ 7%. La société de distribution alimentaire Just Eat rejoindront également l'indice de référence de la Bourse de Londres, au contraire notamment de Fresnillo.

Valeurs associées EASYJET LSE -1.13%