easyJet : Stifel n'est plus à 'vente'

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur easyJet de 'vente' à 'conserver' malgré un objectif de cours abaissé de 650 à 600 pence, après l'augmentation de capital de 1,2 milliard de livres sterling et le récent point d'activité de la compagnie aérienne à bas prix.

'Notre vision plus constructive se fonde sur le cours de Bourse capturant désormais la dilution anticipée et l'activité restant bénigne pour les voyages à courte distance (en dépit de prix de carburant élevés et de nouveaux variants de la Covid-19)', explique le broker.

Cependant, ses préoccupations structurelles et stratégiques à plus long terme demeurent : il attend encore des pressions de marges structurelles et un FCF négatif pour les années à venir du fait de pressions à la fois à la hausse sur les coûts et à la baisse sur les rendements.