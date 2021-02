Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : Stifel est à la vente, les actions baissent Cercle Finance • 08/02/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - Stifel a déclassé l'action easyJet directement de 'l'achat' à 'la vente', en indiquant que le profil risque/récompense de l'action de la compagnie aérienne britannique à bas prix s'est détérioré, entraînant une baisse des actions jusqu'à 1,5% lundi. L'analyste a souligné que les actions ont augmenté de 56% depuis les premières informations sur le vaccin, dépassant maintenant son prix cible de 700 pence, alors que, dans le même temps, les risques liés aux bénéfices augmentent. 'Nous nous attendons maintenant à ce que la perte de cette année soit pire que celle de l'année dernière et à une reprise difficile des bénéfices par la suite, en raison de la pression sur les rendements et d'un retard de 50 % sur les coûts par rapport aux pairs à bas prix', a ajouté le bureau d'analyse.

Valeurs associées EASYJET LSE -0.11%