easyJet: soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - easyJet s'adjuge 5% et surperforme ainsi la tendance à Londres, sur fond d'un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 600 à 750 pence sur le titre de la compagnie aérienne britannique à bas prix.



Etant donnée la forte dynamique de revenus pour l'été, le broker anticipe maintenant un résultat avant impôt à peu près à l'équilibre sur l'exercice 2022, en dépit d'Omicron, et relève de 37% son résultat avant impôt attendu pour 2023.





Valeurs associées EASYJET LSE +4.99%