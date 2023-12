Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - easyJet gagne plus de 1% et s'inscrit donc à contre-courant de la tendance à Londres, soutenu par un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un nouvel objectif de cours de 630 pence contre 510 pence précédemment.



Selon le bureau d'études, la mise au sol de la flotte équipée de moteurs GTF dès le mois de janvier soutiendra une dynamique positive sur les yields sur l'exercice 2023/24 et permettra de compenser l'inflation des coûts unitaires hors carburant.





Valeurs associées EASYJET LSE +1.87%