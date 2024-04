Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - easyJet grimpe de 3% à Londres, aidé par des propos d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' sur l'action de la compagnie aérienne à bas prix britannique, avec un objectif de cours porté de 820 à 850 pence.



'Malgré la récente augmentation du prix du kérosène, nous considérons le point d'activité du 18 avril comme un probable catalyseur puissant pour le titre et les perspectives de résultats', juge le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées EASYJET LSE +2.93%