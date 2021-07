Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : résultats trimestriels conformes aux attentes Cercle Finance • 20/07/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - easyJet annonce aujourd'hui que ses performances financières au 3e trimestre sont 'conformes aux attentes de la direction'. Grâce à sa 'gestion disciplinée', la compagnie conserve une dette nette globalement stable à environ 2 Mds£ et une perte globale avant impôts de 318 M£ (contre -346M£ un an plus tôt). Au 3e trimestre, easyJet a transporté 3 millions de passagers, soit environ 17% du niveau de 2019 à la même période. Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint les 212,9 M£ (contre 7,2 M£ un an plus tôt). Au 4e trimestre, la compagnie compte atteindre un nombre de passagers équivalent à 60% du niveau du 4e trimestre 2019. Johan Lundgren, directeur d'easyJet, se montre optimiste quant à la reprise, estimant que la gestion rigoureuse a permis de transformer la compagnie et de la préparer pour 'l'ère post-pandémie'.

