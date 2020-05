Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : reprise partielle des vols à partir du 15 juin Cercle Finance • 22/05/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - easyJet annonce une reprise des vols à partir du 15 juin depuis Nice, Paris CDG, Toulouse Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille. Les opérations de vol reprendront également au Royaume Uni depuis Londres Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Édinbourg, Glasgow, Inverness, Belfast, et l'Île de Man, ainsi qu'en Suisse depuis Genève, au Portugal depuis Porto et Lisbonne et en Espagne depuis l'aéroport de Barcelone. ' Une nouvelle série de mesures sera mise en place afin de protéger la santé et garantir la sécurité de ses clients et équipages à bord. Ces mesures comprennent une désinfection renforcée des avions. Les clients, le personnel de cabine ainsi que le personnel au sol auront l'obligation de porter des masques ' indique le groupe.

Valeurs associées EASYJET LSE -3.64%