easyJet: repli du titre, Stifel abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,5% en fin de journée à la Bourse de Londres.



Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur easyJet mais abaisse son objectif de cours de 650 à 570 pence, dans le sillage d'une réduction prudente de ses hypothèses de revenus unitaires et de profit avant impôt pour les exercices 2024 et 2025.



Le broker indique avoir accueilli avec soulagement les résultats trimestriels de la compagnie aérienne britannique après l'avertissement lancé par son pair irlandais Ryanair sur les rendements estivaux.



'Que l'avertissement de Ryanair soit ou non spécifique au groupe, nous pensons que la dynamique du secteur devient graduellement plus faible, au lieu de se renforcer', prévient toutefois Stifel.





Valeurs associées EASYJET 451,60 GBX LSE -1,57%