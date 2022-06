easyJet réduit le nombre de ses vols et avertit sur ses coûts

(AOF) - La compagnie aérienne à bas coûts easyJet a averti que ses coûts seraient plus élevés que prévu cet été en raison de la pénurie de personnels dans les aéroports. Compte tenu de la reprise sans précédent de l'aviation en Europe, ce secteur est confronté à plusieurs problèmes.

" Ces problèmes comprennent des retards dans le contrôle du trafic aérien et des pénuries de personnel dans les services d'assistance au sol et dans les aéroports, ce qui a pour effet d'allonger le temps de rotation des avions et de retarder les départs, ce qui se traduit par des annulations de vols , a détaillé la concurrente d'Air France-KLM.

Dans ce contexte, elle a décidé de supprimer des vols.

En conséquence, la compagnie aérienne devrait tourner à 87% de ses capacités d'avant-crise lors de son troisième trimestre fiscal 2022 (avril-juin) et à 90% au quatrième trimestre (juillet-septembre). Elle visait respectivement 90% et 97%. easyJet prévoit de ce fait de dépasser la prévision de coût au siège kilomètre offert hors pétrole, un indicateur clé du secteur, précédemment communiquée.

easyJet s'est cependant voulue rassurante. Elle s'attend à ce que cette situation reste exceptionnelle.

A la Bourse de Londres, le titre easyJet recule de 2,7% à 425,20 pence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.