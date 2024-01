Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EasyJet: réalise une perte de 126 M£ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - EasyJet a réalisé au premier trimestre 2023-24 une perte globale avant impôts de 126 millions de livres sterling (contre une perte de 133 millions de livres sterling au 1er trimestre 2022-23). La croissance du nombre de passagers est de +14% sur un an.



L'estimation de pertes d'Oddo BHF était de -160 millions de livres sterling. La perte est moins importante en raison ' d'une performance des coûts unitaires meilleure que prévu (CPS hors carburant réduit de 3 % en glissement annuel par rapport à l'estimation fixe) et une meilleure contribution vacances à 30 millions de livres sterling (contre 15 millions de livres sterling estimés) '.



La recette unitaire (RPS) est en hausse de +3 % par rapport à l'année précédente. Le CPS hors carburant est réduit de 3 % par rapport à l'année précédente.



EasyJet estime être en bonne voie pour atteindre une croissance de la capacité d'environ 9 % au cours de l'exercice 2024.



Au 1er semestre, le groupe s'attend à 42 millions de sièges, avec une croissance de +11% sur un an et au 2ème semestre 2023-2024 à une croissance de 8% sur un an avec 59 millions de sièges.



Le groupe a également annoncé des perspectives positives pour l'été avec des fortes réservations au niveau des sièges vendus et un rendement en hausse d'une année sur l'autre.



Les RPS du 2ème semestre restent bien en avance d'une année à l'autre. Le groupe prévoit un CPS ex carburant en hausse à un chiffre en glissement annuel.



' Pour rappel, pour l'exercice 2024, notre estimation du bénéfice s'élève à 690 millions de livres sterling contre 577 millions de livres sterling pour le consensus Visible Alpha ' indique Oddo BHF.





