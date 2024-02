Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: prochain retour au sein de l'indice FTSE 100 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - FTSE Russell a annoncé hier soir que l'action easyJet allait prochainement faire son retour au sein de l'indice FTSE 100, qu'elle avait quitté en 2020, au plus fort de l'épidémie de Covid.



La compagnie aérienne à bas coûts va prendre la place du groupe minier Endeavour, qui doit être quant à lui retiré de l'indice-phare de la Bourse de Londres.



A l'inverse, le titre easyJet quittera l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations britanniques pour être remplacé par Endeavour Mining.



Le transporteur avait quitté l'indice FTSE 100 en juin 2020, lors d'une période noire pour l'entreprise puisqu'elle avait cumulé les pertes, réduit ses effectifs et dû lever des fonds en raison de l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur des voyages.



Si l'action a rebondi de près de 12% depuis le début de l'année et affiche un gain de 35% sur les trois derniers mois, le titre évolue encore 64% en-dessous de ses niveaux d'avant la crise sanitaire.





