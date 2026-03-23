EasyJet prévient que la guerre en Iran fera grimper le prix des billets à partir de la fin de l'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'easyJet EZJ.L a déclaré que les consommateurs européens commenceraient à voir les prix des billets augmenter en raison de la guerre contre l'Iran vers la fin de l'été, lorsque les couvertures de carburant existantes arriveront à leur terme.

"La réalité est que les prix commenceront à se répercuter sur les consommateurs vers la fin de l'été, mais cela dépend également de ce qu'il adviendra des prix du carburant", a déclaré Kenton Jarvis, directeur général de la compagnie aérienne, lors de l'ouverture d'une nouvelle base à l'aéroport de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre.

La compagnie aérienne britannique a déclaré en janvier qu'elle avait couvert 84% de ses besoins en carburant pour le premier semestre 2026, 62% pour le second et 43% pour le premier semestre 2027, à un coût moyen de 715 dollars, 688 dollars et 671 dollars par tonne métrique, respectivement.