easyJet : pourrait annuler une commande de 103 Airbus

(CercleFinance.com) - Stelios Haji-loannou, le fondateur d'easyJet, aurait menacé de renvoyer la direction du groupe si elle refusait d'annuler la commande de 4,5 milliards d'euros pour les 107 avions Airbus a indiqué Sky News. Stelios Haji-loannou détient un tier du capital d'easyJet. Il estimerait que cette commande pourrait menacer l'existence de la compagnie dans les conditions actuelles rapport ce matin Aurel BGC. EasyJet a annoncé ce matin avoir décidé d'arrêter l'ensemble de ses vols. La compagnie avait déjà décidé de mettre la majorité de sa flotte au sol à partir du 24 mars.

