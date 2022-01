Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: perte trimestrielle réduite, mais Omicron pèse information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé jeudi avoir réduit sa perte trimestrielle par deux au cours du trimestre écoulé, mais fait savoir que la propagation du variant Omicron pesait sur son activité.



La deuxième compagnie à bas coûts d'Europe, derrière l'irlandais Ryanair, dit avoir accusé une perte avant impôts de 213 millions de livres sur les trois mois clos fin décembre, à comparer à un résultat négatif de 423 millions un an plus tôt.



Lors de ce premier trimestre de son exercice fiscal, easyJet a réalisé un chiffre d'affaires en hausse, à 805 millions de livres contre 165 millions de livres un an auparavant, grâce à une forte augmentation de ses capacités.



Le groupe précise avoir transporté 11,9 millions de passagers sur les trois mois écoulés, contre seulement 2,9 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, la compagnie 'low cost' souligne toutefois que l'apparition d'Omicron est venue mettre un terme à cette dynamique favorable dans le courant du mois de décembre, en pesant sur le coefficient d'occupation de ses vols.



easyJet déclare s'attendre à ce que le nouveau variant du coronavirus affecte le niveau des réservations à court terme et pénalise ses performances sur le trimestre qui se clôturera fin mars.



A 9h00 (heure de Londres), le titre de la compagnie aérienne prenait 0,7% suite à cette publication jugée sans grande surprise, alors que l'indice FTSE 250 reculait de 1% au même moment.





