EasyJet : performance en ligne avec les attentes

(CercleFinance.com) - EasyJet a publié ce matin une mise à jour sur le 1er trimestre à fin décembre 2020, globalement en ligne avec avec les attentes. ' Une performance au premier trimestre conforme aux attentes grâce à une discipline et une flexibilité continues ' indique le groupe. Les recettes sont de 165 millions de livres en baisse de 88%, ce qui correspond à une diminution de la capacité de 82% à 4,4 millions de sièges (contre 24,3 millions au premier trimestre 2020). Le coefficient d'occupation est en baisse de 26 points en passant de 91,3% à 66% au premier trimestre 2020. Les coûts globaux se sont élevés à 588 millions de livres sterling, soit une baisse de 59 % et de 52 % hors carburant et à taux de change constant. ' La société s'attend maintenant à ce que les coûts fixes et les dépenses d'investissement soient d'environ 40 millions de livres sterling par semaine, soit environ 0,5 milliard de livres sterling par trimestre ' souligne Oddo. ' Nous considérons qu'easyJet devrait être capable de saisir les opportunités du marché une fois la reprise amorcée. En outre, nous sommes confiant dans le rattrapage des économies de coûts par rapport à ses pairs ' rajoute Oddo.

Valeurs associées EASYJET LSE -1.47%