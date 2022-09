Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

easyJet: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 15:52

(CercleFinance.com) - easyJet recule de plus de 4% à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Stifel directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de six à trois livres sterling, dans une note sur le secteur aérien européen.



Le broker prévient que le contexte de 2023 pour le secteur 'devrait être plus difficile que ce que la plupart attendent' et déclare, plus spécifiquement pour la compagnie à bas coûts britannique, 'anticiper des pressions amplifiées sur les rendements et les coûts'.