EasyJet pas certaine de la date de publication de ses résultats

LONDRES, 2 novembre (Reuters) - La compagnie britannique à bas coûts easyJet EZJ.L a déclaré lundi que la date de publication de ses résultats financiers annuels, précédemment fixée au 17 novembre, n'était pas confirmée. "La date de publication de nos résultats n'est actuellement pas confirmée. Nous informerons le marché une fois qu'une date aura été confirmée", a dit une porte-parole à Reuters. Comme la plupart des compagnies, easyJet a été durement frappée par l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie due au nouveau coronavirus. Pour tenter de préserver sa situation financière, elle a obtenu un prêt garanti par l'Etat de 600 millions de livres (666 millions d'euros), levé 419 millions supplémentaires auprès de ses actionnaires et supprimé 4.500 emplois. Elle a aussi conclu des accords de vente et de reprise en location d'avions pour environ un milliard de livres. EasyJet a déjà prévenu en octobre qu'elle pourrait subir une perte annuelle de 845 millions de livres sur l'exercice clos en septembre et un report de la publication de ses résultats risquerait d'accroître l'inquiétude des investisseurs. Sa grande concurrente Ryanair RYA.I a fait état lundi de sa première perte depuis 30 ans pour la saison d'été. (Sarah Young version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées EASYJET LSE +0.79% RYANAIR HLDGS LSE +4.90%