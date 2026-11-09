easyJet ouvre une nouvelle liaison entre Paris-Orly et Salerne en avril 2027

La compagnie aérienne proposera jusqu'à trois vols hebdomadaires vers cette ville du sud de l'Italie, située à proximité de la côte amalfitaine. Les billets sont commercialisés à partir de 50 euros l'aller simple.

easyJet annonce l'ouverture d'une liaison directe entre Paris-Orly et Salerne à compter du 30 avril 2027. Les vols seront assurés les lundis et vendredis en ailes de saison, puis les lundis, mercredis et vendredis pendant l'été.

Cette nouvelle desserte portera à 13 le nombre de destinations italiennes accessibles directement depuis Paris-Orly avec la compagnie, qui dessert déjà Naples depuis la France.

easyJet indique avoir transporté plus de 3,8 millions de passagers entre la France et l'Italie en 2025. Les réservations pour cette nouvelle ligne sont ouvertes depuis le 9 novembre 2026.

En fin de journée, le titre easyJet progressait de 0,3% à Londres, autour des 686 pence.