EASYJET ne tournera pas à plus de 20 % de ses capacités pour son premier trimestre fiscal 2021

(AOF) - Easyjet a levé mardi le voile sur ses résultats définitifs au titre de son exercice 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, la compagnie aérienne britannique à bas coûts a accusé une perte ajustée avant impôt de 835 millions de livres sur la période, contre un bénéfice de 427 millions de livres un an plus tôt. Il s'agit de la première perte annuelle de son histoire. La crise du Covid-19 a, de fait, fortement limité la circulation des voyageurs.

Sur son exercice 2019-2020, Easyjet en a transporté 48 millions, soit deux fois moins que lors de l'exercice précédent, ce qui a conduit à une chute de 52,9 % de son chiffre d'affaires à 3 milliards de livres.

De leur côté, les capacités ont baissé de 47,5 % à 55,1 millions de sièges tandis que le coefficient d'occupation a reculé de 4,3 points de pourcentage à 87,2%. A change constant, le revenu par siège a fléchi de 10,3%.

Face aux défis de 2020, " nous avons réagi de manière vive et décisive, en minimisant les pertes, en réduisant la consommation de liquidités et en lançant le plus grand programme de restructuration et de réduction des coûts de notre histoire - tout en levant plus de 3,1 milliards de livres sterling de liquidités à date ", a commenté Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet.

Dans les mois à venir, la situation devrait rester difficile. Pour le premier trimestre de son exercice en cours (octobre-décembre), easyJet ne devrait pas tourner à plus de 20% de ses capacités. Toutefois, la compagnie se dit prête à les relever en cas de retour de la demande.

Compte tenu de l'incertitude actuelle, easyJet n'est pas en mesure de fournir des objectifs financiers pour son exercice en cours. S'agissant du Brexit, easyjet se dit prête à faire face à tous les scénarios.

