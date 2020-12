Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet n'autorisera plus de grand bagage en cabine sans supplément Reuters • 01/12/2020 à 14:04









LONDRES, 1er décembre (Reuters) - La compagnie aérienne britannique à bas coût EasyJet EZJ.L va modifier à compter du 10 février ses conditions pour les bagages en cabine afin d'inciter davantage de clients à opter pour des suppléments payants. Dans le cadre des nouvelles règles, seuls les passagers disposant de l'option qui permet de sélectionner son siège ou de bénéficier de davantage de place pour les jambes seront autorisés à amener en cabine un grand sac. Pour les autres, il faudra se contenter d'un petit sac ou enregistrer un bagage en soute. EasyJet n'opère actuellement qu'à 20% de ses capacités en raison des mesures de restrictions destinées à freiner la propagation du coronavirus. Le groupe britannique, qui a enregistré une perte nette annuelle de 1,3 milliard de livres, a dit continuer à étudier des options en vue d'un renflouement. Les nouvelles règles se calquent sur celles déjà adoptées par son concurrent Ryanair RYA.I . "Notre nouvelle politique améliorera l'embarquement et la ponctualité pour tous et permettra de clarifier pour nos clients ce qu'ils ont le droit d'amener à bord", a déclaré mardi le directeur commercial d'easyJet, Robert Carey, cité dans un communiqué. Avant le coronavirus, les revenus liés aux options payantes représentaient environ un cinquième du chiffre d'affaires total de la compagnie. (Sarah Young; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EASYJET LSE +5.57% RYANAIR HLDGS LSE +3.58%