EASYJET : lourde perte semestrielle dans le sillage de la pandémie

(AOF) - EasyJet a publié ses résultats complets au titre du premier semestre de son exercice en cours. Entre octobre 2020 et mars 2021, la compagnie aérienne à bas coûts a accusé une perte avant impôt (hors éléments exceptionnels) de 701 millions de livres sterling, à comparer avec une perte de 193 millions de livres un an plus tôt. Si la perte s'est nettement creusée, crise du Covid oblige, elle ressort toutefois en ligne avec la guidance du groupe (entre -690 et -730 millions).

Des signaux positifs émanent du côté de la consommation de cash : elle est ressortie à 39 millions de livres sterling par semaine en moyenne lors du premier trimestre fiscal et à 38 millions de livres lors du deuxième trimestre fiscal. C'est mieux que ce que visait le groupe, soit 40 millions.

Entre octobre et mars, le chiffre d'affaires s'est effondré d'environ 90 % à 240 millions de livres sterling. Cela a découlé de la baisse drastique du nombre de passagers (-89,4 % à 4,1 millions) et de capacités en berne (seulement 14% du niveau du premier trimestre fiscal 2019).

A fin mars, easyJet disposait d'environ 2,9 milliards de livres de liquidités pour traverser la crise du Covid-19.

Concernant le troisième trimestre de son exercice en cours (avril à juin), easyJet ne tournera qu'à environ 15 % de ses capacités en comparaison de la même période de 2019 (pré-crise), contre 20 % visé jusque-là. Le groupe prévoit d'augmenter ses capacités à partir de juin.

Sur l'ensemble de son exercice décalé, easyJet veut réaliser 500 millions de livres sterling d'économies.

En raison de l'incertitude ambiante et de la visibilité limitée, le groupe n'est toujours pas en mesure de communiquer des objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice.

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.