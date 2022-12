easyJet: Liberum maintient son opinion information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 13:35

(CercleFinance.com) - Liberum conserve sa recommandation Achat et son objectif de cours de 430p sur le titre EasyJet.



Même si les transporteurs à bas coûts ont gagné des parts lors des récessions précédentes, la prudence dans un environnement économique incertain reste de mise selon l'analyste pour qui ' le rythme de restauration des capacités d'EasyJet est plus lent que nous l'avions supposé et plus prudent que celui de ses pairs les plus agressifs. '



Si Liberum a réduit ses prévisions ' reflétant une dépréciation plus importante que prévu ', les améliorations structurelles d'EasyJet devraient permettre à la compagnie d'être ' plus rentable qu'avant la pandémie ' estime l'analyste pour qui les progrès stratégiques sont actuellement ' masqués par la hausse des coûts du carburant et les pressions inflationnistes '.