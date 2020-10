Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet lève $400 mlns via des accords de vente/location d'avions Reuters • 27/10/2020 à 09:32









LONDRES, 27 octobre (Reuters) - La compagnie britannique à bas coûts easyJet EZJ.L a annoncé mardi avoir levé 398,6 millions de dollars (337,7 millions d'euros) de la vente et de la reprise en location de neuf avions dans le cadre de ses efforts pour consolider ses finances face à la crise du coronavirus. EasyJet a ajouté qu'elle pourrait procéder à d'autres opérations du même type, qui lui ont déjà permis de lever 608 millions de livres (670 millions d'euros) en plus des accords annoncés mardi. La compagnie britannique a en outre obtenu un prêt garanti par l'Etat de 600 millions de livres, levé 419 millions supplémentaires auprès de ses actionnaires et supprimé 4.500 emplois. Des médias ont rapporté ce mois-ci qu'easyJet avait indiqué aux pouvoirs publics qu'elle pourrait avoir besoin d'un soutien financier supplémentaire. La pandémie due au nouveau coronavirus a fait plonger le trafic aérien mondial et mis à mal la trésorerie des compagnies. (Sarah Young version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

