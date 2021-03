Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet : les prévisions d'un analyste sur 2021 Cercle Finance • 23/03/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Oddo est convaincu que la forte exposition au Royaume-Uni couplée à un paysage concurrentiel moins combattif est aujourd'hui un véritable atout pour easyJet. ' Cela permettra de tirer profit plus rapidement de la reprise du trafic attendue dès le mois de mai sur ce marché '. ' Sur l'été, nous attendons une remontée progressive de l'offre avec une restauration de 40% des capacités 2019 sur avril-juin (tiré par le RU) avant d'atteindre 80% sur juillet/septembre ' indique Oddo. L'analyste estime que cette moindre intensité concurrentielle pourrait se maintenir au-delà de la saison estivale 2021 (12-18 mois). ' Le ' pricing power ' d'easyJet sera renforcé post-COVID '. ' Nous attendons une inflexion positive sur la recette unitaire hors change à partir du T4 (juillet-septembre) avec une hausse de 45% yoy (-5.9% vs T4 2019) pour terminer l'exercice 2021 sur une progression de 16.5% yoy. Sur FY2022 et FY2023, nous tablons sur une hausse de 3.5% et 2% respectivement ' rajoute Oddo. Oddo confirme son conseil à surperformance sur la valeur et relève son objectif de cours à 1230p (contre 940p).

