Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: les comptes restent dans le rouge au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - easyJet enregistre une perte avant impôts de 347 M£ au titre du 1er semestre de son exercice comptable (soit la période de 6 mois s'achevant au 31 mars 24), en légère amélioration par rapport à la perte de 415 M£ du 1er semestre de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires total de la compagnie est pourtant en hausse de 22%, à 3268 M£ , porté une augmentation des capacités de transports, des prix solides et la période de vacances.



La compagnie annonce que sa flotte compte désormais 343 appareils (contre 336 un an plus tôt), après avoir accueilli neuf nouveaux A320neo et cinq A320 d'occasion en leasing.



La compagnie a transporté 36,7 millions de passagers sur la période (vs 33,1 millions un an plus tôt).



EasyJet publie un EBITDAR de retour dans le positif, à 15 M£ sur la période, après une perte de 69 M£ enregistrée douze mois plus tôt.









Valeurs associées EASYJET LSE -3.85%