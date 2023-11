Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: le titre monte, résultats annuels bien accueillis information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet a annoncé mardi avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice clos fin septembre, à la faveur notamment d'une performance 'record' pendant l'été.



La deuxième compagnie européenne 'low-cost' derrière Ryanair a dégagé un bénéfice avant impôts de 455 millions de livres sterling sur l'exercice écoulé, conformément à sa fourchette de prévisions qui était comprise entre 440 et 460 millions de livres sterling.



A titre de comparaison, le consensus visait 444 millions de livres.



Son chiffre d'affaires annuel a bondi de 42% à 8,17 milliards de livres, soutenu par la bonne maîtrise des tarifs, l'augmentation de ses capacités et l'amélioration de ses coefficients d'occupation.



Suite à ces bonnes performances, le transporteur a annoncé qu'il allait de nouveau verser un dividende, proposant à ses actionnaires 4,5 pence par titre.



Dans son communiqué, le groupe prévient toutefois que le conflit au Moyen-Orient pénalisera son activité cet hiver, tout en assurant que son niveau de réservations actuel laisse entrevoir des perspectives 'positives' pour l'ensemble de l'exercice 2023/2024.



'La valorisation reste à des plus bas historiques (à moins de trois fois le ratio Valeur d'entreprise/Ebitda) et aucune détérioration des résultats ne se profile pour l'exercice', se félicitent les analystes de Stifel, qui maintiennent ainsi leur recommandation d'achat sur la valeur.



Dans le sillage de cette publication, l'action easyJet cotée à la Bourse de Londres progressait de 2,5% mardi dans les premiers échanges.





