Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : le partenariat avec Europcar Mobility renouvelé Cercle Finance • 05/12/2019 à 10:27









(CercleFinance.com) - Le groupe easyJet annonce ce jeudi le renouvellement de son partenariat média et marketing de 16 ans avec Europcar Mobility Group. [Ce partenariat] permettra aux passagers d'easyJet de bénéficier de tarifs exclusifs de location de véhicules Europcar ainsi que d'offres privilégiées, dans le cadre d'un contrat de deux ans, avec une option d'extension d'une année supplémentaire', indique easyJet.

Valeurs associées EASYJET LSE -1.09%