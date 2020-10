Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : le nouveau directeur financier arrivera en Février Cercle Finance • 14/10/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le transporteur britannique easyJet a déclaré ce matin que son nouveau directeur financier, Kenton Jarvis, rejoindra la société le 3 février 2021. La compagnie aérienne à bas prix a déclaré qu'Andrew Findlay quittera son poste de directeur financier à la même date, avec une courte relève en vue pour assurer une 'transition en douceur', a déclaré easyJet. Kenton Jarvis est actuellement le directeur financier du groupe touristique allemand TUI.

Valeurs associées EASYJET LSE +0.70%