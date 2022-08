Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: le conseil d'administration en partie renouvelé information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mercredi qu'il allait procéder à un renouvellement partiel de son conseil d'administration, avec le départ de trois administrateurs qui seront remplacés par trois nouveaux arrivants.



Il est prévu que Harald Eisenächer, un ancien cadre dirigeant de Lufthansa, rejoigne le conseil à compter du 1er septembre, aux côtés de Detlef Trefzger, l'ancien patron du groupe de logistique Kuehne + Nagel et de Ryanne van der Eijk, une ancienne cadre de KLM.



Ces nominations font suite à l'annonce du départ de Nick Leeder, qui quittera le conseil après quatre ans de mandat à la fin du mois de septembre afin de s'expatrier à Singapour et de celui d'Andreas Bierwirth, qui ne briguera pas de nouveau mandat en 2023 après neuf années passées au conseil.



Quant à Julie Southern, elle ne cherchera pas non plus à être réélue l'an prochain en raison de sa récente nomination en tant que présidente de l'entreprise de services linguistiques et de création de contenus RWS Holdings.



Le conseil d'administration d'easyJet compte actuellement neuf membres.





