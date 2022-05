Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: la perte semestrielle se réduit information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé jeudi avoir réduit ses pertes au titre de son premier semestre, à la faveur de l'allégement des mesures de restriction à la circulation.



La perte imposable de la compagnie à bas coûts s'est limitée à 545 millions de livres sur les six mois clos fin mars, à comparer avec un manque à gagner de 701 millions de livres sur la même période de l'exercice précédent.



Pour mémoire, le transporteur 'low cost' s'était donné comme objectif une perte semestrielle comprise entre 535 et 565 millions de livres, tandis que le consensus tablait sur un déficit de 564 millions.



Le chiffre d'affaires a, lui, été multiplié par six, à près de 1,5 milliards de livres contre 240 millions à l'issue du premier semestre de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir bénéficié d'une forte appréciation de la demande, précisant s'attendre à exploiter 90% de ses capacités de l'exercice 2019 lors du troisième trimestre en cours.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS - qui affichent une recommandation d'achat sur le titre - estiment qu'easyJet est 'bien positionné' en vue de réussir sa saison d'été, tout en déclarant s'attendre à ce que l'actuelle lourdeur des marchés boursiers pénalise la valeur.



Une prédiction qui se réalisait jeudi matin, puisque le cours de Bourse s'effritait de 0,1% malgré ces résultats meilleurs que prévu, entraîné à la baisse par le repli du marché londonien dans son ensemble (-1,7%).





