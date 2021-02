Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet : l'optimisme sur la reprise fait flamber le titre Cercle Finance • 24/02/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'action easyJet aligne une quatrième séance de forte hausse mercredi à la Bourse de Londres, portée par les espoirs entourant les projets de réouverture de l'économie britannique. L'action de la compagnie à bas coûts grimpe de plus de 4,5% aujourd'hui après avoir déjà bondi de 4,6% la veille sous l'effet des annonces de Boris Johnson, qui a promis un déconfinement complet et définitif du Royaume-Uni d'ici au 21 juin. D'après les analystes, easyJet a vu ses ventes multiplier par quatre dans le sillage des déclarations du Premier ministre britannique, qui a évoqué une reprise des vols internationaux dès le 17 mai. 'Cela montre à quel point la demande latente est bridée', estime Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank. 'On peut s'attendre à un véritable tourbillon d'activité cet été si le succès du vaccin se confirme', ajoute-t-il. Face à ces bonnes nouvelles, les analystes d'AlphaValue ont décidé de relever leur recommandation sur le titre à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici, expliquant que les perspectives de réouverture de l'économie devraient vite se traduire par une explosion des réservations. L'action easyJet affiche désormais plus de 20% de hausse en quatre séances. Ses gains sur les six derniers mois dépassent désormais 56%.

