EasyJet immobilise tous ses avions pour une durée indéterminée

LONDRES, 30 mars (Reuters) - La compagnie aérienne britannique à bas coût EasyJet EZJ.L annonce lundi qu'elle a immobilisé la totalité de ses 330 avions et, illustrant l'impact de la pandémie de coronavirus sur le transport aérien, précise qu'elle n'a aucune visibilité sur le calendrier de reprise de ses vols. EasyJet ajoute que 4.000 salariés appartenant à la catégorie du personnel de cabine basés au Royaume-Uni seront mis en congé à partir de mercredi pour une durée de deux mois durant lesquels ils toucheront 80% de leur salaire dans le cadre d'un accord conclu avec leur syndicat Unite conformément à un programme mis en place par le gouvernement britannique. Des négociations sont en cours avec le syndicat des pilotes BALPA, précise EasyJet. La priorité de la compagnie low-cost est de préserver ses liquidités à court terme en réduisant ses coûts et en travaillant avec ses fournisseurs pour différer ou réduire les paiements prévus. (Sarah Young; version française Henri-Pierre André)

